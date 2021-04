Judobond heeft olympische selectie rond: Van Dijke krijgt voorkeur boven Polling

Polling liep in Lissabon bovendien een elleboogblessure op, waardoor ze in de strijd om het brons verstek moest laten gaan.

'Hoofdpijndossier'

Tjaart Kloosterboer (directeur topsport van de judobond) vormde samen met Charles van Commenée (hoofdcoach van de Atletiekunie) de selectiecommissie die het besluit moest nemen.

Dat was in de klasse tot 70 kilogram, de klasse van Van Dijke en Polling, niet makkelijk, vertelt Kloosterboer. "Dat was een hoofdpijndossier. Je hebt met twee wereldtoppers te maken. Het betekent dat je keuzes moet maken op vierkante millimeters. Uit alle kwalificatiewedstrijden kwam niet echt een significant verschil."

Uiteindelijk is er vooral gekeken naar de laatste drie toernooien: de masters in Doha, grandslam in Tel Aviv en de Europese kampioenschappen in Lissabon. "Als je een optelsom over die drie toernooien maakt, staat Sanne er met twee medailles ten opzichte van Kim (een medaille) beter voor", aldus Kloosterboer.

"En dat was niet alles: we hebben gisteren zeer uitgebreide interviews gehad met alle olympische coaches en hen naar argumenten naar gevraagd. Alle informatie hebben we gewogen, en toen hebben we besloten dat er een licht voordeel ontstond voor Sanne van Dijke", aldus Kloosterboer.