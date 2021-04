Giri eindigt kandidatentoernooi in mineur en wordt derde

Anish Giri is als derde geëindigd op het kandidatentoernooi in het Russische Jekaterinenburg. De 26-jarige Nederlander verloor ook in de slotronde, van de Rus Kiriil Aleksejenko.

Giri had maandag zijn kans verspeeld om de uitdager te worden van wereldkampioen Magnus Carlsen. Hij verloor toen van Aleksandr Grisjtsjoek.

Koploper Jan Nepomniasjtsji ging in de veertiende ronde tegen de Chinees Ding Liren onderuit, maar hij was al zeker van de toernooizege en speelt eind dit jaar in Dubai om de titel tegen Carlsen. Maxime Vachier-Lagrave won in de laatste ronde van Wang Hao uit China, waarmee de Fransman de tweede plaats nog overnam van Giri.