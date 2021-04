Spaanse journalisten en Ierse activist vermoord door jihadisten Burkina Faso

Twee Spaanse journalisten en een Ierse natuurbeschermer zijn in het oosten van Burkina Faso in een hinderlaag terechtgekomen en vermoord. Dat hebben de Spaanse regering en Burkinese autoriteiten bekendgemaakt.

De Spaanse oorlogsverslaggevers David Beriain (43) en Roberto Fraile (47) waren samen met een Ierse activist Rory Young en een man uit Burkina Faso in een nationaal park nabij de grens met Benin, toen gewapende mannen de aanval openden. Over het lot van de Burkinees is nog niets bekend.

Beriain en Fraile waren bezig met een documentaire over de aanpak van stropers door de Burkinese autoriteiten en over de gemeenschap in het nationaal park. Op het moment van de aanval werden ze vergezeld door een eenheid die zich richt op de strijd tegen stropers, aldus de Spaanse minister van Buitenlandse Zaken González Laya. "Het is een gevaarlijk gebied waar vaak terroristen, bandieten en jihadisten zijn."

Op Twitter spreekt Sánchez zijn medeleven uit met de nabestaanden. "En onze waardering voor degenen die, net als zij, dagelijks moedige en belangrijke journalistiek bedrijven vanuit conflictgebieden."