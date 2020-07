Uitreisverbod voor Surinaamse oud-minister Hoefdraad

Een eerdere poging om Hoefdraad te vervolgen mislukte omdat de regeringscoalitie van de NDP toen nog een meerderheid in het parlement had. De coalitie vond het verzoek, een dossier van 130 pagina's met afgelegde verklaringen en bewijsstukken, 'onvolledig, eenzijdig en misleidend'. Het OM heeft het verzoek deze week nog een keer ingediend bij het nieuwe parlement om Hoefdraad alsnog te kunnen horen in het gerechtelijk vooronderzoek.

Van Trikt

Er lopen zware verdenkingen tegen Hoefdraad, die samen met de voormalige baas van de Centrale Bank van Suriname, Robert-Gray van Trikt, de moederbank grote schade zou hebben toegebracht. Zo zou Hoefdraad zeventien overheidspanden hebben verkocht aan de bank, voor 105 miljoen euro. Ook zou hij inkomsten van goudroyalty's hebben misbruikt.

Van Trikt zit vast, samen met twee andere verdachten. Dat zijn de zakenpartner van de ex-bankpresident en de algemeen secretaris van de bank die vorige week werd opgepakt vanwege het afleggen van tegenstrijdige verklaringen.

Opmerkelijk is dat Hoefdraad in januari van dit jaar als minister zélf gevraagd heeft om een strafrechtelijk onderzoek naar Van Trikt, die toen al niet meer actief was als bankpresident, zo meldde nieuwssite Starnieuws in een uitgebreide reconstructie van de zaak.

Hoefdraad gaf diezelfde maand in het parlement zelfs uitgebreide details over Van Trikt. Volgens de minister schafte hij dure gepantserde auto's aan en zette die voor een hogere prijs in de boeken. "Het ingrijpen op de centrale bank geeft aan dat wij als regering serieus bezig zijn en dat wij zonder aanzien des persoons zullen werken", aldus Hoefdraad tegen het parlement.

Van Trikt heeft via zijn advocaat gezegd dat hij in een aantal zaken handelde in opdracht van Hoefdraad of in overleg met hem. De oud-minister ontkent zelf nog altijd alle betrokkenheid.

Onvindbaar

Waar Hoefdraad op dit moment is, is onbekend. Volgens het Surinaamse dagblad De West is hij onvindbaar en krijgt justitie geen contact met hem. Zijn advocaat zou volgens Starnieuws wel contact hebben opgenomen met het OM.

Naast deze zaak is er in de Surinaamse samenleving nog steeds veel woede over het verdwijnen van 200 miljoen Amerikaanse dollar uit de kasreserves van de centrale bank. De nieuwe president Santokhi kondigde vorige week aan dat er een speciale aanklager komt voor het onderzoeken van deze en andere corruptieschandalen.