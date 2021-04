Dit was Koningsdag 2021: Oranjes in Eindhoven, rijen voor tompoucen en drukte

Kinderen vieren Koningsdag op straat in Eindhoven - ANP

"Een Koningsdag om nooit te vergeten en hopelijk nooit meer te herhalen". Zo beschrijft koning Willem-Alexander deze tweede Koningsdag tijdens de coronapandemie. En dat betekent voor het tweede jaar op rij geen grote evenementen of in de vroege uren kleedjes spreiden op de vrijmarkt. Maar ondanks alle beperkingen wist Nederland vandaag toch een feestje te vieren: een virtueel programma met de Oranjes in Eindhoven, lange rijen voor een tompouce bij banketbakkers en in sommige steden nét iets te veel gezelligheid. Een overzicht van opnieuw een bijzondere Koningsdag. Oranjes met 'virtueel programma' en veel schermpjes in Eindhoven "Je wil wuivende mensen hebben die selfies maken en handjes schudden", zegt de Eindhovense burgemeester John Jorritsma vlak voordat het koninklijk gezin arriveert in zijn stad. Willem-Alexander kwam met prinses Amalia aan in een DAF Kini, een auto die cadeau werd gedaan bij zijn geboorte in 1967. Koningin Máxima zat met de andere twee prinsessen juist in de hypermoderne Lightyear One, die rijdt op zonne-energie. Beelden van de rit (en van een heel jonge Willem-Alexander in de Kini) zie je in deze video:

Koning komt aan in DAF Kini - NOS

Ondanks het gebrek aan wuivende mensen weet de lichtstad flink uit te pakken. Volgens Eindhoven koos de koninklijke familie dit jaar voor de Brabantse stad omdat de regio Brainport Eindhoven "in hun ogen een programma kan ontwikkelen waarbij fysieke aanwezigheid kan worden gecombineerd met digitale beleving". Die digitale beleving is er volop. In een "selfiestraat" spreekt het gezin met zes bijzondere Eindhovenaren, zoals dat in coronatijd gaat: via een scherm. Via weer een ander scherm speelt het gezin een "regioquiz" tegen drie andere gezinnen. En rapper Fresku treedt voor een green screen op in een schijnbaar volle zaal. De aansluitende regioquiz werd verrassend gewonnen door het koninklijke gezin:

Koninklijke familie wint de quiz - NOS

De lunch bestaat uit 'high-tech hamburgers' met een 'Zuid-Amerikaans accentje', en bekende Eindhovenaar Guus Meeuwis ontbreekt natuurlijk ook niet op de feestdag. Hij zingt samen met het gelegenheidsorkest The Streamers, bestaande uit Thomas Acda, Paul de Munnik, Nick & Simon en Roel van Velzen, een cover van Our House van Crosby, Stills, Nash & Young. Aan het einde van de dag gaf prinses Amalia, die dit jaar achttien jaar wordt, een inkijkje in haar plannen na haar eindexamens: "een beetje reizen" en stage lopen bij "heel gave bedrijven". Ze is van plan een tussenjaar te nemen, vertelt Amalia. "Ik wil wel nog leren, maar niet in de trant van school, hoewel ik er wel echt van genoten heb de afgelopen veertien jaar." Prinsessen Alexia en Ariane vertellen wat ze het meeste missen in coronatijd:

Amalia: 'Vooral bezig met mijn eindexamen nu' - NOS

Koning Willem-Alexander noemt Koningsdag in Eindhoven "heel bijzonder". "Daar wil ik iedereen hartelijk voor bedanken", zegt hij aan het einde van de dag op Twitter.

Natuurlijk vierde niet alleen Eindhoven Koningsdag; in heel Nederland werden de vlaggen gehesen en oranje outfits aangetrokken. Door het zonnige weer stroomden de feestvierders massaal naar buiten. In sommige steden werd het al vroeg in de middag te druk. Amsterdam en Utrecht riepen mensen op om weg te blijven. Het Vondelpark en Sarphatipark in Amsterdam werden gesloten. De gemeente Rotterdam riep op om weg te blijven van enkele drukke plekken en Breda sloot het Valkenbergpark. De gemeente Arnhem vroeg iedereen om weg te blijven van de Markt, waar gedemonstreerd werd door een groep die zichzelf "weg met dit kabinet" noemt. In het Vondelpark greep de politie, op de beelden zie je hoe druk het was:

Drukte in Vondelpark Amsterdam, politie grijpt in - NOS

Op veel plaatsen was het misschien te druk, maar in het overgrote deel van Nederland werd het feest op een rustigere manier gevierd. En bij Koningsdag hoort natuurlijk het Wilhelmus. Op verschillende plekken was vandaag het lied te horen; met een viool, trompet, carillon, of gewoon zingen. Zo deden ze dat in Hilversum, Gouda en Wieringerwerf:

Met viool, trompet of carillon: Nederland speelt het Wilhelmus - NOS

De oranje tompouce was ook dit jaar een populaire snack; bij banketbankers in het hele land stonden lange rijen met mensen die nog last minute het gebakje in huis willen halen. In het Drentse Beilen namen feestvierders geen genoegen met enkel een tompouce; daar werden tientallen oranje baksels gemaakt voor de wedstrijd Heel Beilen Bakt Oranje. In Ommen bedacht een banketbakker een coronaproof 'Tompouce-Drive-In':

Tompouce drive in - ANP

Ook voor kinderen was het een feestdag vandaag. In Brunssum werden kleurplaten voor de ramen gehangen, in Dronten fietsten kinderen massaal in een optocht door de stad en in Abbenes werden spelletjes gespeeld. Zulke kleinschalige gezelligheid was vandaag in heel veel buurten te zien:

Zaklopen en springkastelen: zo vieren kinderen Koningsdag - NOS

Net zoals vorig jaar bracht koning Willem-Alexander een nationale toost uit. Vorig jaar werd het moment gewijd aan iedereen die een bijdrage levert "om Nederland draaiende te houden", en ook dit jaar proost hij voor "iedereen die passief en actief helpt in deze verschrikkelijke coronapandemie". De koning sloot de toost af met de hoop op een Koningsdag volgend jaar "in normale omstandigheden":