Dennis wint door Ineos gedomineerde proloog in Ronde van Romandië

Rohan Dennis is de eerste leider in de Ronde van Romandië. De Australiër van Ineos won met overmacht de individuele tijdrit in en rond het Zwitserse Oron.

De renners moesten op de eerste dag van de zesdaagse rittenkoers een bochtig parcours over vier kilometer (en een beetje) afwerken met een lastige, steile slotkilometer van gemiddeld 8%.

Dennis, de wereldkampioen tijdrijden in 2018 en 2019, werd op het podium vergezeld door zijn ploeggenoten Geraint Thomas en Richie Porte. Filippo Ganna, ook een ploegmaat van Dennis en de regerend wereldkampioen, werd slechts tiende. Thomas en Porte finishten op negen seconden van Dennis.

Voor de Australiër was het zijn tweede zege van het seizoen. De tijdritspecialist won in maart een tijdrit in de Ronde van Catalonië, zijn eerste zege sinds hij in 2019 de wereldtitel behaalde.

Kelderman elfde

Wilco Kelderman was de beste Nederlander: de klassementsrenner van Bora eindigde als elfde, op 16 seconden van Dennis. Thymen Arensman (DSM) werd 25ste (+0.21) en Steven Kruijswijk, kopman van Jumbo-Visma in Romandië, eindigde als 33ste (+0.24).

De Ronde van Romandië duurt nog vijf dagen. Zondag wordt de Zwitserse rittenkoers afgesloten met een tijdrit van 16 kilometer.