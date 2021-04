Chiptekorten duren nog zeker tot einde jaar, zegt fabrikant NXP

De Eindhovense chipfabrikant NXP verwacht dat de productie van computerchips nog zeker tot het eind van het jaar moeilijk blijft. Inspanningen om het tekort sneller in te lopen, leiden niet tot verbetering. Dat zegt topman Kurt Sievers in een toelichting bij de resultaten van het bedrijf over het eerste kwartaal van dit jaar.

Doordat de productie van apparaten zoals telefoons en auto's vorig jaar wereldwijd eerst vertraagd werd door de pandemie, en daarna juist weer op gang kwam, is de vraag naar de chips die daarin zitten in korte tijd veel sneller gestegen dan het aanbod. Volgens Sievers is de vraag naar chips de afgelopen maanden alleen nog maar toegenomen.

Dat komt deels doordat er meer behoefte is aan elektrische auto's dan verwacht. Maar ook doordat bestellingen worden doorgeschoven, als bijvoorbeeld een auto die nu niet van de band rolt later alsnog wordt gebouwd.

Fabrieken liggen stil

De helft van de chips die NXP maakt komt in auto's terecht. Fabrikanten van de voertuigen hebben de productie in sommige gevallen moeten stilleggen. NXP verwacht dat er in de eerste helft van dit jaar 10 procent minder auto's worden gemaakt dan in dezelfde periode in 2019, voor de coronapandemie.

Maar ook andere bedrijven hebben veel last van de grote schaarste. Gisteren werd nog duidelijk dat Philips noodgedwongen minder AED's, apparaten waarmee een harstilstand kan worden behandelen, kan produceren door het tekort.

Zwaar winterweer

Door de hoge nood zijn er bedrijven die bij meerdere chipbedrijven tegelijk bestellingen hebben geplaatst, waardoor er soms meer bestellingen zijn dan werkelijke vraag. Maar NXP telt naar eigen zeggen geen dubbele bestellingen mee in de vraag. Wie op dit moment chips bij het bedrijf bestelt, moet ze ook echt afnemen en kan ze niet terugsturen.

NXP zegt op dit moment meer chips aan klanten af te leveren dan voor de pandemie. Sievers verwacht in de eerste helft van dit jaar 20 procent meer af te zetten dan in dezelfde periode in 2019, maar het is nog steeds niet genoeg om aan alle vraag te voldoen.

Wat niet meehielp, is dat twee belangrijke fabrieken van NXP in Amerika stil kwamen te liggen toen Texas in februari getroffen werd door zwaar winterweer. De elektriciteit werd er afgesloten, en de omzet die het bedrijf daardoor niet kon draaien kwam uit op 100 miljoen dollar.