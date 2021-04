NS: morgenochtend tot 08.00 uur geen treinen in deel Randstad

Het treinverkeer rond Utrecht, Amersfoort, Amsterdam en Alkmaar ligt morgenochtend tot 08.00 uur stil vanwege een werkonderbreking bij spoorbeheerder ProRail. Leden van vakbond FNV Spoor voeren vanaf morgen van een aantal dagen actie voor een nieuwe cao.

Morgenochtend is het van 06.00 tot 08.00 uur eerst de beurt aan de bovengenoemde regio's. De NS waarschuwt dat daardoor geen treinverkeer mogelijk is. Naar verwachting duurt het tot 10.00 uur voor de treinen weer normaal rijden, zegt NS.

In de overige regio's rijden de treinen wel zoveel mogelijk volgens de reguliere dienstregeling, zegt de spoorvervoerder. De NS adviseert reizigers om kort voor vertrek de online reisplanner te bekijken.

ProRail waarschuwde gisteren al dat het treinverkeer ook elders ontregeld kan raken. "Het Nederlandse spoor is zo verweven dat acties op een enkele verkeersleidingpost al grote invloed op het hele land kunnen hebben", zei een woordvoerder.

Cao-onenigheid

De leden van FNV Spoor zijn het niet eens met onder meer de looptijd van de cao, het percentage loonsverhoging en een regeling over eerder stoppen met werken. Leden van CNV Vakmensen en VHS Railprofessionals gingen eerder wel akkoord met het bod van de spoorbeheerder.

Voor donderdag en met zaterdag worden nog meer acties verwacht in andere regio's. Donderdag wordt er waarschijnlijk gestaakt op de verkeersleidingposten in Den Haag, Rotterdam, Dordrecht en Roosendaal. Vrijdag wordt actiegevoerd in Eindhoven, Maastricht, Arnhem, Zwolle en Groningen.

Komende zaterdag heeft FNV Spoor bovendien een 24-uursactie in het hele land gepland, die begint om 05.00 uur. Dat zou kunnen betekenen dat er die dag in het hele land geen treinen kunnen rijden.