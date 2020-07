NOS Sport presenteert de 15 beste Nederlandse olympiërs

Met die vraag als uitgangspunt wil de redactie van Langs de Lijn de komende twee weken, waarin oorspronkelijk de Olympische Spelen in Tokio gehouden zouden worden, de olympische geest tot leven wekken. Aftellend van 15 naar 1 zet Langs de Lijn vanaf zondag 26 juli elke avond om 22.00 uur op NPO Radio 1 de vijftien beste Nederlandse olympiërs in de schijnwerpers.

Het is voor veel sporters de ultieme droom: meedoen aan de Olympische Spelen. Gedreven door het credo Citius, Altius, Fortius - sneller, hoger, sterker - worden daar legendes geboren die nog lang nadat het vuur gedoofd is, blijven voortleven in de herinnering van het publiek.

Om tot de top-15 te komen, is de afgelopen maanden een enquête gehouden onder sporters, coaches, begeleiders, officials, bestuurders, managers en journalisten, zowel van vroeger als van nu, met slechts twee vragen: wie zijn in uw ogen de tien grootste Nederlandse olympiërs? En waarom? Ruim tweehonderd personen vulden het enquêteformulier in.

De nummer 1 kreeg in totaal 1.211 punten, de nummer 15 verdiende 128 punten. Alleen de namen in de top-4 kregen meer dan 1.000 punten.

In totaal werden 150 sporters genoemd. Opvallend is dat sommige namen heel vaak werden genoemd, maar nooit als nummer 1, 2 of 3 werden gekozen. Ook kwam het voor dat een naam bij de ene geënquêteerde niet eens voorkwam op het formulier, terwijl diezelfde naam bij een ander fier bovenaan prijkte.

Zaterdag beginnen we op NOS.nl met een artikel waarin we vijf sporters behandelen die net niet de top-15 haalden. Zondag 26 juli gaan we aftellen, te beginnen bij nummer 15. Zondag 9 augustus wordt bekend wie de grootste Nederlandse olympiër is.