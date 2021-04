Amalia wil na examen 'een beetje reizen' en stage lopen bij 'heel gave bedrijven'

Ze is al flink aan het blokken, zei Amalia verder over haar examens:

Prinses Amalia werd gevraagd naar haar naderende achttiende verjaardag, op 7 december. "Ik bereid me nu voornamelijk voor op mijn eindexamen. 18 is nog heel ver weg voor mij, daar heb ik nog niet heel veel gedachten aan gewijd", antwoordde ze. "Afgelopen december ben ik zeventien geworden, dat vond ik ook niet spannend, Dus achttien zal niet heel anders zijn."

Ook koningin Máxima kijkt uit naar het moment dat er weer meer kan. "Het hele jaar Zoomen, Zoomen, Zoomen. Het is een goede manier om het op te vangen, maar toch niet hetzelfde als een hand op een schouder te leggen van iemand die het moeilijk heeft, of iemand op het werkveld aanmoedigen." Wel zei Máxima dankbaar te zijn voor wat ze wel hebben kunnen doen.

Koning Willem-Alexander vond het een "unieke Koningsdag die heel bijzonder is gemaakt door Eindhoven", maar die hij niet wil herhalen. "Ik hoop dat we de vele jaren hierna weer een ouderwetse Koningsdag in het land kunnen hebben", zei hij aan het einde van zijn bezoek aan de Brabantse stad. Het echte contact met mensen mist hij "al meer dan een jaar, en niet alleen op Koningsdag".

Wat ze in het tussenjaar gaat doen, is nog niet zeker. "Een beetje reizen, de wereld ontdekken, dingen doen die ik misschien over twintig jaar niet meer kan doen." Ze denkt dan bijvoorbeeld aan stage lopen bij "hele gave bedrijven". "Dat ligt nog niet helemaal vast."

Amalia verwacht dat ze haar eindexamen gaat halen. "Ik heb alles afgerond op school. Ik sta er goed voor, nu veel leren, blokken, en op hoop van zegen dat ze vragen stellen die ik geleerd heb." Daarna is Amalia van plan om een tussenjaar te nemen en even niet met school bezig te zijn. "Ik wil wel nog leren, maar niet in de trant van school, hoewel ik er wel echt van genoten heb de afgelopen veertien jaar."

Meest gemist?

Haar zus Alexia (15) is blij met de vrijheid die ze heeft om te kiezen wat ze later wil worden. "Ik weet het nog lang niet, maar ik vind het wel fijn dat ik later iets kan doen met mijn eigen interesses."

Op de vraag wat ze het afgelopen jaar het meest gemist heeft, antwoordde Alexia dat dat kleine dingen waren, zoals met iemand naar de stad gaan, naar een winkel of op een terras zitten. "In het normale leven zonder corona heb je niet door hoe leuk dat eigenlijk is. In quarantaine was het wel echt moeilijk om die kleine dingen met vrienden te missen."

De jongste prinses Ariane (14) noemt bioscoopbezoek met vriendinnen als groot gemis, voor Amalia waren het "alle leuke dingen van een zesdeklasser" en het missen van haar klasgenoten.

Koning wil 'uiteraard' prik

Vorig jaar vierde het koninklijk gezin de verjaardag van Willem-Alexander vanuit huis. De koning heeft niet getwijfeld aan het bezoek aan Eindhoven, zei hij, omdat het mogelijk was binnen de huidige coronaregels.

"Dat neemt niet weg dat we niet denken aan al die mensen die in het ziekenhuis en thuis liggen met corona, aan de IC's die vol zijn, de thuiszorg, iedereen die actief maar ook passief bezig is met de bestrijding van de coronapandemie."

Willem-Alexander zei verder zich "uiteraard" te willen laten vaccineren. "Als ik aan de beurt ben."