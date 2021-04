Tokio-baas zet strijd voor gelijkheid voort: 'Deze Spelen keerpunt voor LHBT'ers'

"Dus we moeten nu actie ondernemen en dat is onze verantwoordelijkheid, als organisator van de Spelen."

"Als we terugkijken op deze Spelen, wil ik dat mensen zien dat het een keerpunt was voor diversiteit, eenheid en begrip voor LHBT'ers", aldus Hashimoto tijdens haar bezoek aan het Pride House, een locatie waar lesbische, homo- en biseksuele en transgenderatleten, vrijwilligers en bezoekers van de Olympische Spelen samen kunnen komen.

Eerder al liet ze weten dat er twaalf vrouwen aan de raad van bestuur zouden worden toegevoegd, nu zegt de voormalig topschaatsster dat ze hoopt op meer begrip voor de LHBT-gemeenschap (afkorting voor mensen die lesbisch, homoseksueel, biseksueel of transgender zijn).

De voorzitter van het organisatiecomité van de Spelen laat weten dat veel Japanse atleten hun seksuele identiteit verborgen houden, omdat de LHBT-gemeenschap in dat land grotendeels onzichtbaar is.

"Ik hoop dat deze Spelen een mogelijkheid gaat zijn voor mensen om zich te verdiepen in de LHBT-gemeenschap."

Opvolgster Mori

Hashimoto volgde begin dit jaar de 83-jarige Yoshiro Mori op, die in opspraak was geraakt door vrouwonvriendelijke uitspraken. Vrouwen zouden volgens hem te veel praten in vergaderingen, betogen niet kunnen afronden en de zaken onnodig ophouden.