Grote drukte in steden in hele land, verschillende parken ontruimd

Door het grote aantal mensen dat door Koningsdag de straat op is gegaan kan op veel plaatsen de anderhalve meter afstand niet in acht worden genomen.

In veel steden in Nederland zijn parken afgesloten of ontruimd omdat het er te druk werd. Vanwege het mooie weer kwamen mensen daar samen om Koningsdag te vieren. Amsterdam en Utrecht hebben opgeroepen om weg te blijven vanwege de drukte en ook in Haarlem, Maastricht, Breda, Groningen, Leeuwarden, Rotterdam en Tilburg is het op sommige plekken erg druk.

Zo druk is het in het land met Koningsdag - NOS

In Amsterdam was het veel te druk in het Vondelpark, Sarphatipark en het Oosterpark. De parken werden in de loop van de middag afgesloten. Niemand mocht er meer in, er mochten alleen nog mensen uit. Veel mensen hadden vanochtend koelboxen en volle boodschappentassen meegebracht naar het park. Al snel werd het te druk. Vanavond werd ook het Westerpark afgesloten.

Drukte in Amsterdam, politie grijpt in - NOS

Ook elders in het centrum van Amsterdam is het erg druk:

Inmiddels is het Vondelpark leeg, het blijft tot morgenochtend afgesloten voor publiek. Veel mensen zijn daarna naar het Leidseplein getrokken. Daar is het volgens verslaggever Vincent van Rijn in Nieuws en Co "ontzettend druk" en er hangt een "broeierige, gespannen sfeer". Op het plein is veel politie en ME aanwezig, meldt Van Rijn.

Ook het Valkenburgpark in Breda is vanwege de drukte en een paar opstootjes door de politie en mobiele eenheid ontruimd. Voor het park, het centrum en het stationsgebied is een noodverordening afgekondigd. Omroep Brabant meldt dat ook alle horeca dicht moet in die gebieden.

Eerder al was de ingang van park Valkenburg gesloten. Net als in het Spoorpark in Tilburg mochten mensen alleen nog het park uit.

Verder heeft de politie ingegrepen in Haarlem. Aan het Spaarne waren honderden mensen bijeengekomen om Koningsdag te vieren. De politie had de Damstraat richting het Spaarne afgesloten en ook verkooppunten van de horeca gesloten in de hoop dat het rustiger zou worden.

Ook riep de gemeente mensen op te vertrekken en verkochten supermarkten op verzoek van de gemeente tijdelijk geen alcohol, meldt NH Nieuws. Omdat het niet rustiger werd begon de politie rond 18.30 uur met het schoonvegen van het Spaarne.

Geluidsoverlast en drankmisbruik

In Groningen is een deel van het Noorderplantsoen 'schoongeveegd' door de politie, meldt RTV Noord. Ook hier roept de gemeente op weg te blijven. In Leeuwarden is het erg druk in de Prinsentuin. De politie handhaaft hier alleen met betrekking tot geluidsoverlast en drankmisbruik. Op de coronamaatregels wordt volgens Omroep Fryslan niet gehandhaafd.

Ook Utrecht roept mensen op om niet meer naar de binnenstad te komen. Met name in park Lepelenburg, rond het Wed, de Ganzenmarkt en aan de Oudegracht is het te druk. Boa's hebben bezoekers van Park Lepelenburg, het Wilhelminapark en het Griftpark met megafoons opgeroepen te vertrekken. In het Wilhelminapark is één vrouw aangehouden. Zij was op een politiebusje geklommen, meldt RTV Utrecht.