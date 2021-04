Jaarlijks 23 miljoen miskramen, maar nauwelijks aandacht voor het verdriet

Gewoon uithuilen en opnieuw beginnen. Dat lijkt vaak de algemene teneur van de reacties bij een miskraam, valt op te maken uit een analyse in The Lancet. Miskramen worden gezien als onvermijdelijk, maar dat is onterecht en doet geen recht aan het verdriet van vrouwen die het overkomt.

Wereldwijd loopt een op de zeven zwangerschappen vroegtijdig verkeerd af, blijkt uit de analyse van 4,6 miljoen miskramen. Van alle vrouwen maakt zeker 11 procent minimaal één miskraam mee; 2 procent overkomt het twee keer en 1 procent zelfs drie keer of vaker. De onderzoekers vermoeden dat de werkelijke aantallen veel hoger liggen, omdat lang niet alle miskramen worden geregistreerd.

Roken en alcohol

Risicofactoren zijn onder meer roken, alcoholgebruik, ernstig over- of ondergewicht, een relatief hoge of lage leeftijd van de moeder (40+ en 20-), een relatief oude vader (40+), lange werkdagen of nachtdiensten, stress en luchtvervuiling. Een eerdere miskraam verhoogt ook de kans op een volgende.

Opmerkelijk is verder dat zwarte vrouwen 43 procent meer risico lopen dan gemiddeld. Dat komt mogelijk doordat zij vaker lijden aan diabetes type 2 en aan hartkwalen.