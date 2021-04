RIVM: deze week lichte stijging besmettingen, ziekenhuisopnames stabiel hoog

Corona testen - ANP

De afgelopen week is het aantal positieve testen met 2 procent gestegen ten opzichte van de zeven dagen daarvoor. In totaal werden er de voorbije week 55.097 besmettingen geregistreerd, tegenover 53.981 vorige week. Dat blijkt uit de weekrapportage van het RIVM. Het aantal afgenomen testen was met 487.294 ongeveer gelijk aan vorige week (493.510). Het percentage positieve testen steeg van 10,1 naar 10,6 procent. 2597 covidpatënten in ziekenhuis Het RIVM ziet over de afgelopen week een stabilisatie van zowel de opnames op de verpleegafdelingen als op de IC's. Maar juist vandaag meldt het Landelijk Coordinatiecentrum Patienten Spreiding (LCPS) het hoogste aantal nieuwe opnames sinds de eerste golf: 335. Er liggen nu 2597 coronapatiënten in het ziekenhuis, 25 meer dan gisteren. De bezetting is iets lager dan een week geleden (toen 2614). De bezetting van de IC's is nagenoeg gelijk aan vorige week: toen 822 en nu 820. Dat is nog steeds vergelijkbaar met het niveau van eind april 2020.

Ziekenhuisbezetting nog steeds op hoog niveau - NOS

Het aantal besmettingen per 100.000 inwoners nam bij vrijwel alle leeftijdsgroepen toe. Alleen in de leeftijdsgroep 70 tot en met 79 jaar was geen stijging zichtbaar. De grootste stijging van het aantal besmettingen doet zich voor bij de leeftijdsgroep van 0 tot en met 12 jaar (+12 procent). De meeste besmettingen werden gemeten in de leeftijdsgroep van 18 tot en 24 jaar: 500 op 100.000 inwoners. R-getal blijft boven de 1 Het reproductiegetal lag 12 april op 1,05. Daarmee ligt het R-getal nog steeds boven de 1 en neemt het aantal mensen dat besmet wordt nog verder toe. Elke 100 mensen met corona besmetten 105 anderen. Een week eerder lag het R-getal nog een fractie hoger op 1,06.

R-waarde blijft boven de 1 - NOS

Bij het RIVM zijn tot 10.00 uur vanmorgen 5373 nieuwe bevestigde coronabesmettingen gemeld. Dat zijn er 873 minder dan gisteren. Vergeleken met een week geleden stijgt het gemiddeld aantal positieve coronatests nog wel: deze week gemiddeld 7871 positieve tests per dag, dat is een stijging van 2 procent vergeleken met de week ervoor. Maar de grafiek laat zien dat het zevendaags gemiddelde afgelopen dagen hoger lager; het lijkt erop dat een dalende lijn is ingezet.

Aantal besmettingen stijgt steeds minder snel - NOS

Bij het RIVM werden 31 overleden covid-patiënten gemeld. Gisteren waren dat er nog 13. De afgelopen zeven dagen registreerde het RIVM gemiddeld 18 doden per dag, tegen 21 doden per dag een week eerder.

Gemiddeld aantal doden duikt onder de 20 - NOS