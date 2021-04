De Geus surft naar derde wereldtitel in olympische RS:X-klasse

Windsurfster Lilian de Geus heeft in Spanje voor de derde keer in haar carrière de wereldtitel in de RS:X-klasse veroverd. Voor de kust van Cádiz eindigde de 29-jarige Almeerse als vierde in de afsluitende medalrace, maar haar leidende positie kwam niet meer in gevaar. In 2018 en 2020 legde ze ook beslag op de wereldtitel.

De RS:X-klasse is dit jaar voor het laatst een onderdeel op de Olympische Spelen.

Voorafgaand aan de laatste WK-race ging De Geus al aan de leiding, maar het gat met Charline Picon en Kathy Spychakov was maar drie en vier punten. De Française en de Israëlische eindigden echter achter De Geus als zesde en vijfde in de slotrace.

Later vandaag zeilen ook de mannen de medalrace. Kiran Badloe staat echter zo ver voor dat hij maandag al verzekerd was van titelprolongatie.