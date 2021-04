De Geus surft naar derde wereldtitel in olympische klasse: 'Had ik even nodig'

"Heel gaaf om de laatste titel te pakken op de RS:X", reageerde De Geus na afloop. "De medalrace was megaspannend. De dames van de topvier konden allemaal de titel pakken en de verschillen waren klein. Eerlijk gezegd was ik best zenuwachtig."

Voorafgaand aan de laatste WK-race ging De Geus al aan de leiding, maar het gat met Charline Picon en Kathy Spychakov was maar drie en vier punten. De Française en de Israëlische eindigden echter achter De Geus als zesde en vijfde in de slotrace.

Windsurfster Lilian de Geus heeft in Spanje voor de derde keer in haar carrière de wereldtitel in de RS:X-klasse veroverd. Voor de kust van Cádiz eindigde de 29-jarige Almeerse als vierde in de afsluitende medalrace, maar haar leidende positie kwam niet meer in gevaar. In 2018 en 2020 legde ze ook beslag op de wereldtitel.

"De medalrace ging voor mij zoals ik wilde. Ik heb veel getraind op de start en daar had ik profijt van." De Geus lag na een goede start voor op Picon, waardoor de Française risico moest nemen om De Geus te passeren. "Daardoor ging ze gekke dingen doen, dus ik moest haar goed in de gaten houden."

"Ik wilde geen risico nemen. De medalrace winnen is leuk, maar het WK winnen is belangrijker. Ik heb ervoor gekozen om bij mijn concurrenten te blijven, zo kon ik het controleren. En dat is gelukt."

Teleurstellend EK

Voor De Geus, die enkele maanden geleden op het EK teleurstellend als negende eindigde, was het WK-goud een bevestiging dat ze weer op de goede weg is. "Ik wilde hier echt laten zien wat ik kan. Tijdens de lockdown had ik moeite met mijn motivatie. Ik heb voornamelijk op de nieuwe foil-plank gevaren. Ik was op het EK verrast door het niveau van mijn concurrenten, die duidelijk gegroeid waren."

De Geus had naar eigen zeggen te weinig uren gemaakt op de RS:X-plank en dat resulteerde in een slecht EK. Vanaf dat moment ging bij haar de knop om.

"Er moest een flinke schep bovenop. Gelukkig heb ik sindsdien zelf ook nog stappen kunnen maken. We liggen nu op schema. Na dit WK moeten er nog een paar puntjes op de i zodat ik op de Spelen wat meer marge kan pakken. Maar dit had ik even nodig voor mijn zelfvertrouwen."