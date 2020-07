'Ik ben kwaad dat personeel verpleeghuis zonder bescherming moest doorwerken'

Tijdens de coronacrisis stonden zij vanwege hun functie ineens vol in de schijnwerpers. Nu hebben deze vier invloedrijke betrokkenen - na een paar bewogen maanden - tijd om terug te blikken op hoe ze de coronaperiode hebben beleefd:

"Als je er nu naar terugkijkt, kan je het soms echt niet begrijpen. Het is frustrerend en angstig. Ik ben ook best wel vaak kwaad geweest."

In de verpleeghuizen overlijdt bijna de helft van de ruim 6000 bevestigde coronadoden in Nederland. Ouderen zijn sowieso kwetsbaarder voor het virus, maar door het gebrek aan aandacht vanuit Den Haag zijn er lang te weinig beschermingsmiddelen en wordt er te laat uitgebreid getest, zegt Nieuwenhuizen.

Het kabinet had te laat in de coronacrisis genoeg aandacht voor de ramp die zich in verpleeghuizen voltrok. Dat zegt Nienke Nieuwenhuizen, voorzitter van de beroepsvereniging van ouderengeneeskunde-specialisten Verenso. Nieuwsuur blikt met haar terug op de afgelopen bewogen maanden.

Volgens Nieuwenhuizen hadden veel besmettingen voorkomen kunnen worden met een ander testbeleid. "In het begin konden we bewoners niet testen. Dat was al heel erg lastig, maar het duurde nog veel langer voordat we de medewerkers konden testen."

In het verpleeghuis in Hilversum waar Nieuwenhuizen werkt als specialist, slaat het virus hard toe. Dertien bewoners overlijden. Ook 25 medewerkers raken besmet.

Verpleeghuispersoneel draagt tijdens de coronapiek op advies van het RIVM alleen mondkapjes op afdelingen waar corona is vastgesteld, terwijl medewerkers het virus ongemerkt misschien al verder hebben verspreid. "Ik begrijp niet waarom het zo ingewikkeld was om duidelijk te krijgen dat die beschermingsmiddelen nodig zijn", zegt Nieuwenhuizen. "Ik vind echt dat we de medewerkers daar tekort hebben gedaan."

Er is een pandemie en je wilt kwetsbare mensen beschermen. Nou, die zitten ook in het verpleeghuis.

Quote

Wekenlang vecht ze bij het kabinet voor aandacht voor de belangen van verpleeghuisbewoners en medewerkers. Ze vindt het vreemd dat niet gelijk aan de ouderenzorg werd gedacht. "Er is een pandemie en je wilt kwetsbare mensen beschermen. Nou, die zitten niet alleen in een ziekenhuis, die zitten juist ook in het verpleeghuis."

Nieuwenhuizen wordt lid van het adviseursteam van het kabinet, het OMT, maar pas nadat ze daar meerdere keren op heeft aangedrongen. "We hebben bereikt dat de mensen die in het verpleeghuis wonen en de medewerkers ook getest konden worden. En dat ze ook beschermende middelen konden krijgen." Ook heeft ze een belangrijke stem in het besluit om bezoek aan verpleeghuizen te verbieden.

Politiek in

Komend najaar stopt Nieuwenhuizen als voorzitter van Verenso. Ze wil de politiek in en is in gesprek met het CDA over een plek op de kieslijst voor de Tweede Kamer.

En als ze haar zouden vragen minister te worden, zegt ze geen 'nee'. "Ik denk dat het belangrijk is dat we veel meer vanuit inhoud beleid maken, in ieder geval zou dat mijn hoop zijn."