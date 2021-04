Vaccinaties in Nederland onvolledig geregistreerd, OMT bezorgd

Het zicht op wie er in Nederland is gevaccineerd, is vertroebeld. Het vaccinatieregistratiesysteem CIMS heeft niet alle cijfers en is dus onvolledig. Het Outbreak Management Team is daar bezorgd over, staat in een nieuw advies.

Momenteel is maar 70 procent van alle vaccinatiegegevens bij het CIMS bekend. Die gegevens gaan over wie welk vaccin wanneer heeft gekregen en komen binnen via de 28 systemen van ziekenhuizen, GGD, zorginstellingen en huisartsenpraktijken. Van die 70 procent is ongeveer 90 procent van de GGD's. Daarom roept het OMT met klem andere partijen op om hun vaccinatiecijfers door te geven.

Een onvolledig CIMS-systeem leidt niet alleen tot onduidelijkheid over hoeveel mensen gevaccineerd zijn, maar bemoeilijkt ook de monitoring, evaluatie en bijsturing van het vaccinatieprogramma, is te lezen in het advies. Er is bijvoorbeeld ook geen goed overzicht van het aantal positieve coronatests na vaccinatie, wat volgens het OMT juist wel belangrijk is.