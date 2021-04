Alle EK-deelnemers mogen 26 in plaats van 23 spelers meenemen

Goed nieuws voor internationals die aan de rafelranden van de selectie van het Nederlands elftal hangen: bondscoach Frank de Boer mag drie extra spelers selecteren voor het EK van komende zomer.

Normaal gesproken bestaan selecties voor eindtoernooien uit 23 man, komend EK mogen de deelnemende landen 26 spelers meenemen vanwege het drukke voetbalprogramma in deze coronatijd.

De verruiming is een unanieme aanbeveling van een UEFA-comité bestaande uit vertegenwoordigers van alle nationale bonden. De KNVB pleitte voor een EK-selectie van 25 man, maar schaarde zich uiteindelijk achter het voorstel van het comité.

Het bestuur van de UEFA moet de aanbeveling nog overnemen, maar de verwachting is dat dit eind deze week of begin volgende week gebeurt

Virgil van Dijk

De uitbreiding is ook een opsteker voor spelers als Virgil van Dijk en Daley Blind, die bezig zijn aan een race tegen de klok om op tijd fit te geraken voor de start van het toernooi. Omdat in iedere linie een extra speler kan worden opgeroepen, is het risico om hen mee te nemen kleiner dan eerst.