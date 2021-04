Israël maakt zich schuldig aan apartheid, zegt Human Rights Watch

Israël voert een apartheidsbeleid ten opzichte van Palestijnse inwoners van zowel Israël als de Palestijnse gebieden, zegt Human Rights Watch in een nieuw rapport. Daarmee probeert Israël volgens de mensenrechtenorganisatie "de overheersing van de Palestijnen door Joodse Israëliërs in stand te houden".

De Israëlische regering reageert fel op de beschuldigingen en spreekt van "een onwaar rapport". HRW ondermijnt hiermee het bestaansrecht van Israël als staat voor het Joodse volk, zegt minister Biton van Strategische Zaken en Publieke Diplomatie.

Het gebruik van de term 'apartheid' lijkt een verwijzing naar de structurele discriminatiepolitiek die decennialang in Zuid-Afrika werd gevoerd, maar zo bedoelt HRW het naar eigen zeggen niet. Wel zijn specifieke Israëlische daden en regels volgens internationaal recht als apartheid aan te merken, zegt de organisatie. Apartheid geldt als een misdaad tegen de menselijkheid.

'Onteigend, opgesloten en onderworpen'

In het ruim 200 pagina's tellende rapport wijst HRW erop dat tussen de Jordaan en de Middellandse Zee 6,8 miljoen Joodse Israëliers wonen en ongeveer evenveel Palestijnen, maar dat de Israëliërs er al decennialang de dienst uitmaken.

"In vrijwel alle aspecten van het leven worden Joodse inwoners door de Israëlische autoriteiten structureel bevoorrecht en worden Palestijnen gediscrimineerd", staat in het rapport. Zo zijn Palestijnen volgens HRW "in meer of mindere mate onteigend, opgesloten, gedwongen gescheiden en onderworpen op grond van hun afkomst".

Een belangrijk pijnpunt voor de mensenrechtenorganisatie is dat inwoners van Joodse nederzettingen op de bezette Westelijke Jordaanoever meer rechten hebben dan Palestijnen. Zo zijn er wegen die alleen door Joden gebruikt mogen worden.

Verder vallen Palestijnen op de Westoever onder het militaire recht en Joden onder het civiele recht, dat veel meer bescherming biedt. Het recht op zelfbeschikking is voorbehouden aan Joden, concludeert het rapport.

Nauwelijks bewegingsvrijheid

Ook in het bezette Oost-Jeruzalem, dat door Israël wordt beschouwd als deel van Israël zelf, hebben de Palestijnse inwoners een status die hun minder rechten geeft. Het feit dat de Palestijnse bevolking verdeeld is over de Gazastrook, de Westelijke Jordaanoever en Israël, met harde grenzen en nauwelijks bewegingsvrijheid, draagt volgens HRW bij aan de onderdrukking.

Weliswaar hebben de 1,6 miljoen Palestijnse inwoners van Israël actief en passief stemrecht, maar dat is onvoldoende om zich te ontworstelen aan de institutionele discriminatie, stelt de mensenrechtenorganisatie. In de praktijk mogen ze in een groot deel van Israël niet komen; ze wonen volgens HRW op slechts 3 procent van het Israëlische grondgebied.

'Anti-Israëlische campagne'

Israël noemt de beschuldigingen "belachelijk" en "onjuist" en zegt dat Human Rights Watch een anti-Israëlische campagne voert "die geen enkel verband houdt met de feitelijke werkelijkheid". Volgens de Israëlische regering streeft HRW al jaren naar een internationale boycot van Israël.

Israël wijst erop dat het rapport is geschreven door Omar Shakir, het hoofd van de Israëlisch-Palestijnse afdeling van HRW. Shakir is een Amerikaan van Iraakse afkomst, die in 2019 door Israël het land uit werd gezet omdat hij de beweging zou steunen die Israël wil boycotten. Hij spreekt dat zelf overigens tegen.