Aantal besmettingen bijna verdubbeld, maar nog geen tweede golf

In deze grafieken zie je het aantal nieuwe besmettingen in de afgelopen tien dagen, versus het aantal coronagevallen sinds 14 maart:

Uit de meest recente cijfers blijkt dat er afgelopen 24 uur 191 mensen positief getest zijn op het coronavirus. Dat is vergelijkbaar met de piek eerder deze week. Maandag werden 185 mensen positief getest. De dagen daarna bleef het aantal hangen rond de 165 positieve tests per dag.

Vorige week lagen er 88 coronapatiënten in het ziekenhuis, waarvan 15 op de intensive care. Vandaag zijn dat er 91, maar het aantal patiënten op de ic is met 17 bijna gelijk gebleven. Ter vergelijking: op het hoogtepunt van de crisis lagen er meer dan 4500 mensen met corona in het ziekenhuis, waarvan ruim 1400 op de intensive care.

Eerdere cijfers laten zien dat de lijn van het aantal ziekenhuisopnames vaak een week achter loopt op de besmettingen. Opnames op de intensive care zitten daar weer een week achteraan.

Volgende week en de week erna wordt daarom pas echt duidelijk of het toenemende aantal besmette personen ook gevolgen heeft voor de capaciteit in de ziekenhuizen.

Testen testen testen

Met de lichte heropleving van het virus eindigt een periode waarin het aantal testen toenam als gevolg van een ruimer beleid, maar er steeds minder positieve uitslagen waren.

Vorige week was de kentering. Toen bleef het percentage positieve testen voor het eerst stabiel ten opzichte van de week ervoor, op 0,6 procent. De voorbije week steeg dat percentage naar 1 procent.

In verschillende regio's is het opnieuw erg druk in teststraten van de GGD. Vooral in Zeeland en Noord-Brabant. Het streven om binnen 24 uur na afspraak een test te krijgen, kan daar niet meer worden gehaald.

Toch is er op de meeste plekken nog genoeg ruimte om te testen. De maximale capaciteit van 24.000 testen per dag wordt nog lang niet gehaald. Vorige week deden ongeveer 90.000 mensen een coronatest.

Het RIVM houdt er wel rekening mee dat er in het najaar 70.000 tot 100.000 tests per dag nodig zijn, omdat dan veel meer mensen verkoudheidsklachten hebben.