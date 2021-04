Bayern haalt Nagelsmann weg bij concurrent en maakt hem 'duurste trainer ooit'

Nagelsmann komt voor naar verluidt 25 miljoen euro - een recordbedrag - over van RB Leipzig, dit seizoen de voornaamste tegenstrever in de strijd om de Duitse landstitel. In een eerder stadium kondigde Bayern ook al de komst aan van Dayot Upamecano van diezelfde club, Upamecano geldt als een van de grootste verdedigerstalenten ter wereld.

Met de komst van Nagelsmann volgt Bayern zijn succesvolle transferbeleid nu ook op de trainersmarkt. De club haalt al jaren de beste spelers weg bij de concurrentie in Duitsland, met Robert Lewandowski, Manuel Neuer en Leon Goretzka als enkele voorname voorbeelden.

Julian Nagelsmann staat vanaf komend seizoen aan het roer bij Bayern München. De talentvolle trainer heeft een contract voor vijf jaar getekend in Beieren, de Duitse deelstaat waarin hij 33 jaar geleden geboren werd.

Bayern wordt de derde club van Nagelsmann, die al in februari 2016 als hoofdtrainer debuteerde bij TSG Hoffenheim. Met een leeftijd van 28 jaar was hij de jongste trainer in de historie van de Bundesliga, een record dat nog steeds staat.

Nagelsmann leidde Hoffenheim in anderhalf jaar vanuit de degradatiezone naar de Champions League, voordat hij in de zomer van 2019 overstapte naar RB Leipzig. Met die club bereikte hij vorig seizoen de halve finales van de Champions League.

Opvolger Flick

De nog altijd jonge trainer, Bayern-aanvoerder Neuer is twee jaar ouder, is in München de opvolger van Hansi Flick. Die kondigde tien dagen geleden aan te vertrekken, Flick geldt als topkandidaat om na het EK Joachim Löw op te volgen als bondscoach van Duitsland.

