Formule 1 kondigt drie nieuwe races aan en slaat Noord- en Zuid-Amerika over

Verslaggever Louis Dekker stelt dat het seizoen ook met de drie races nog niet compleet is. "Er zal nog wat komen. Dan denk ik aan Abu Dhabi en Bahrein. Maar het blijft een merkwaardig seizoen. Alles is onzeker, totdat het tegendeel bewezen is."

Daarmee vinden de eerste dertien grand prixs van het seizoen, waarvan er inmiddels drie gereden zijn, allemaal plaats in Europa. De FIA maakte bovendien bekend dat er dit jaar geen races worden gehouden in Noord- en Zuid-Amerika.

Autosportfederatie FIA heeft drie races toegevoegd aan de kalender voor 2020. Na de race in Rusland op zondag 27 september wordt er gereden in Duitsland, Portugal en Italië.

Op zondag 11 oktober rijden Max Verstappen en zijn collega's op de Nürburgring in Duitsland. De afgelopen jaren werd de Duitse GP afgewerkt op Hockenheim, dit jaar wordt er voor het eerst sinds 2013 weer op de Nürburgring gereden.

Twee weken later vindt er voor het eerst in de geschiedenis een Formule 1-race plaats in Portimão, in de Algarve in Portugal.

Op zondag 1 november keren de coureurs terug naar Imola, het circuit in Italië waar in 1994 Ayrton Senna verongelukte. In Imola werd in 2006 voor het laatst een Formule 1-race gereden.

Slechts twee dagen

Het raceweekeinde op Imola zal maar twee in plaats van de gebruikelijke drie dagen in beslag nemen. De vrijdag, waarop normaal gesproken twee vrije trainingen op het programma staan, is niet meegenomen in de planning.

Daarmee experimenteert de Formule 1 met een verkort raceweekeinde, waardoor er in de toekomst mogelijk meer races in een jaar gehouden kunnen worden.