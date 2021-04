Groenewegen maakt rentree al in Giro: 'Hoop dat iedereen hem een kans geeft'

Dylan Groenewegen maakt zijn rentree in de Giro d'Italia. De Nederlandse sprinter, die tot 7 mei een schorsing uitzit van negen maanden, is toegevoegd aan de selectie van Jumbo-Visma voor de eerste grote ronde van het jaar.

De Giro start op zaterdag 8 mei.

"Dylan heeft hard gewerkt, maar hij heeft geen wedstrijdritme en hij zal zijn plek weer moeten vinden in het peloton na alles wat er gebeurd is", zegt sportief directeur Merijn Zeeman.

Negen maanden

Groenewegen werd geschorst voor zijn aandeel in de zware valpartij in de Ronde van Polen op 5 augustus 2020. Hij week van zijn lijn af, met als gevolg dat Fabio Jakobsen op volle snelheid over de onveilige hekken vloog.

Bekijk in de videocarrousel hieronder het ongeluk en een fragment van het enige interview dat Dylan Groenewegen sindsdien op camera gaf.