Leraren Bussumse school doen aangifte na gewelddadige examenstunt

Niet de school zelf, maar meerdere leraren van het Willem de Zwijgercollege in Bussum gaan aangifte doen van bedreigingen en fysiek geweld door enkele leerlingen. Dat zegt rector Jan Adels tegen NH Nieuws.

De leerlingen deden mee aan de examenstunt die afgelopen vrijdag uit de hand liep. Ze zouden onder meer hun leraren hebben aangevallen. "De schrik zit er nog steeds in", zegt Adels.

De stunt begon volgens de rector gezellig, met een geluidsinstallatie en dansende leerlingen. Maar naarmate er meer alcohol werd gedronken, werd de sfeer grimmig en begonnen leerlingen met flessen te gooien. Ook plasten ze in tuinen van omwonenden in de villawijk waar de school staat.

Wapenstok

Toen ze door de school en de politie werden weggestuurd, gingen de leerlingen naar een andere middelbare school, waar ze met hout en stenen gooiden en leraren intimideerden en aanvielen.

Daarna keerden ze terug naar het Willem de Zwijgercollege. Ze probeerden de school open te breken en vielen opnieuw leraren aan. De politie was nog in de buurt en greep in. Daarbij gebruikten agenten hun wapenstok. Twee leerlingen werden aangehouden en er werden tientallen boetes uitgeschreven.

Rector Jan Adels zei kort daarna al dat hij overwoog aangifte te doen tegen de leerlingen. Nu blijkt dat de aangifte niet wordt gedaan door de school zelf, maar door enkele afzonderlijke docenten.

"Het gaat om enkele leraren die door de leerlingen echt flink zijn aangevallen of bedreigd", zegt Adels. "Dat vind ik echt niet door de beugel kunnen en ik begrijp heel goed dat deze collega's naar de politie stappen."

Ontdaan en verdrietig

Mogelijk wordt er ook aangifte gedaan door leraren van de andere school, het Sint Vituscollege. Bij de ongeregeldheden daar zouden ook leerlingen van die school betrokken zijn geweest.

De docenten van het Willem de Zwijgercollege zijn ontdaan en verdrietig door wat er is gebeurd, zegt Adels. "Je moet je voorstellen dat je jarenlang werkt met deze leerlingen, je helpt ze op weg naar een mooie carrière en een plek in de maatschappij. Je bouwt ook een band met ze op. En dan gebeurt dit."

Adels zegt dat de leerlingen nog deze week een telefoontje van hem kunnen verwachten. Dat het zo uit de hand liep, komt volgens hem vooral door de alcohol. "Ik hoop dat ze, nu de kater weg is, tot inkeer zijn gekomen en beseffen dat ze echt fout zijn geweest."

"Ik verwacht dat ze hier een groot deel van hun leven spijt van zullen hebben. Berouw komt helaas na de zonde."