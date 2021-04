Presentatie onderzoeksrapport gymsport woensdag live te volgen bij de NOS

Het langverwachte onderzoeksrapport over grensoverschrijdend gedrag in de gymsport, met turnen als de meest in het oog springende discipline, verschijnt woensdag. De presentatie daarvan is vanaf 09.50 uur te volgen via een livestream op NOS.nl en in de NOS-app.

Hoogleraar sport en recht Marjan Olfers heeft de afgelopen maanden het onderzoek geleid, in opdracht van gymnastiekbond KNGU en met financiering van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Het rapport moet de aanzet geven tot een complete cultuurverandering binnen de gymsport.

Aanleiding voor het brede onderzoek was de stroom aan verhalen van ex-topturnsters, afgelopen zomer, over fysieke en geestelijke mishandelingen door trainers die soms jarenlang duurden.

Reacties in de studio

Na de presentatie van het rapport door Olfers zal de KNGU reageren.

In de studio in Hilversum praat presentator Jeroen Stomphorst vervolgens verder met turncommentator Edwin Cornelissen, GroenLinks-Kamerlid Lisa Westerveld, die vorig jaar het initiatief nam voor rondetafelgesprekken in de Kamer over (on)veiligheid in de turnsport, en oud-turnster Stasja Köhler.