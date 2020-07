Onderzoeker RIVM: mensen met mondkapje zijn juist voorzichtiger

In de discussie over mondkapjes wordt geregeld naar voren gebracht dat mondkapjes mensen juist onvoorzichtiger maakt, omdat ze een gevoel van schijnveiligheid zouden geven.

De onderzoekers baseren zich op internationaal onderzoek naar het effect van mondkapjes op het gedrag van mensen. Laten ze dan de anderhalve meter varen? Komen andere mensen dichterbij? "We zien dat dat eigenlijk juist niet het geval lijkt te zijn", zegt RIVM-onderzoeker Marijn de Bruin. Mensen worden voorzichtiger. Het zou kunnen dat het dragen van mondkapjes een signaal afgeeft waardoor mensen eerder geneigd zijn méér afstand te houden dan minder, aldus De Bruin.

De onderzoeksgegevens zijn nieuw en worden uiteindelijk gedeeld met de RIVM-collega's die zich bezighouden met de richtlijnen. Maar die maken natuurlijk meer afwegingen dan alleen dit effect op gedrag", zegt gedragsonderzoeker De Bruin. Of het onderzoek ook openbaar wordt, is nog niet duidelijk.

Mondkapje alleen niet genoeg

Hij benadrukt dat het heel belangrijk is dat mondkapjes worden gezien als toevoeging op de bestaande regels. Ook in landen waar vaker een mondkapje verplicht is staat die maatregel nooit op zichzelf. "Het is is dus heel belangrijk dat je als je klachten hebt bijvoorbeeld niet tóch naar buiten gaat omdat je denkt dat een mondkapje dan helpt."

Eerder vandaag publiceerde het RIVM nieuwe resultaten van een langlopend coronagedragsonderzoek onder ruim 50.000 mensen. De onderzoekers zien dat Nederlanders vaker de anderhalvemeterregel negeren. Ook thuisblijven bij klachten als een loopneus, keelpijn of kortademigheid blijkt vaak niet te gebeuren. De testbereidheid is iets gestegen, maar nog altijd relatief laag.