'Rust lijkt wedergekeerd in Amsterdam' • Miljoenenpubliek voor Oranjeconcert The Streamers

Sinds het ingaan van de avondklok om 22.00 uur is het in de hoofdstad relatief rustig, meldt AT5. Eerder op de avond trad de Mobiele Eenheid nog enkele keren op, maar volgens een politiewoordvoerder zijn er geen grote groepen meer bij elkaar.

De ME kwam voor het eerst in actie toen het Vondelpark 's middags werd ontruimd. 's Avonds werd er opgetreden bij een vechtpartij in de Westerstraat. In de loop van de avond bezocht de ME verschillende plekken waar het druk was.

Op video's op sociale media was te zien dat er op verschillende plekken buurtfeesten waren. Afstand houden was op deze plekken vrijwel onmogelijk.

Viroloog en OMT-lid Marion Koopmans zegt dat ze met zorg heeft gekeken naar de Koningsdagdrukte in sommige steden en parken. "We zijn er echt nog niet", reageerde Koopmans in Nieuws en Co op NPO Radio 1.