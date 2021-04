Politie ontruimt meerdere parken • Koning proost op snelle terugkeer naar normaal

Op meerdere plekken in het land worden parken afgesloten vanwege de drukte op koningsdag. In Amsterdam worden mensen niet meer toegelaten tot het Vondelpark en het Sarphatipark.

Ook het Valkenbergpark in Breda is afgesloten voor nieuwe bezoekers. De rij om in het Spoorpark in Tilburg is groot, schrijft Omroep Brabant. Beveiligers laten nu alleen mensen binnen als er mensen naar buiten komen.

In het stadspark in Maastricht heeft de politie enkele parkbezoekers bekeurd omdat ze zich niet aan de coronaregels houden, meldt 1Limburg. De politie verzoekt mensen het park te verlaten vanwege de drukte.

De gemeente Haarlem overlegt met de politie over mogelijk ingrijpen bij het Spaarne, volgens NH Nieuws. De politie gaat de binnenstad in om te kijken of mensen zich wel aan de regels houden.

In Den Haag is het afsluiten van parken niet aan de orde, laat een woordvoerder van de gemeente weten. Hetzelfde geldt voor Rotterdam.