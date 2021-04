ME opnieuw in actie in Amsterdam en Breda • Miljoenenpubliek voor Oranjeconcert The Streamers

Het vertrouwen in koning Willem-Alexander is fors lager dan in voorgaande jaren, blijkt uit de jaarlijkse Koningsdagenquête die bureau Ipsos in opdracht van de NOS heeft uitgevoerd. Ook de waardering voor koningin Máxima heeft te lijden gehad onder de slecht getimede uitstap naar de vakantievilla in Griekenland en andere onvrede over het koningshuis.

Koningsdagpeiling: vertrouwen in koning en draagvlak monarchie staan onder druk