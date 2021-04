Koninklijk gezin ziet wat Eindhoven in huis heeft • Burgemeester: 'Surrealistisch beeld op Koningsdag'

Politieagenten en boa's houden vandaag in de gaten of het niet te druk wordt en "op plekken niet uit de hand zal lopen", zegt Hubert Bruls, van het Veiligheidsberaad, de voorzitters van de 25 veiligheidsregio's in het NOS Radio 1 Journaal. "Buiten zijn is niet het probleem, het gaat er vooral om hóe je je gedraagt buiten."

Wordt het op deze zonnige Koningsdag op bijvoorbeeld een strand, in een park of natuurgebied te druk, dan zal zo'n locatie worden afgesloten. "En als mensen niet willen luisteren, kan in het uiterste geval natuurlijk ook geverbaliseerd gaan worden. De regels gelden ook vandaag." Maar Bruls gaat ervan uit dat "het merendeel begrijpt dat de regels er niet voor niets zijn".