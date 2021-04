Lichte stijging aantal coronapatiënten op IC's • Debat over wet toegangstest uitgesteld

Berichten over bijwerkingen van vaccins en nepnieuws hebben ook in Afrika gevolgen voor de vaccinatiebereidheid. Met als gevolg dat er duizenden vaccins vernietigd worden, meldt persbureau AP. Gezondheidsfunctionarissen noemen het een zorgwekkende ontwikkeling in een continent waar minder vaccins zijn verdeeld dan elders in de wereld. In Afrika wonen 1,3 miljard inwoners, dat is 16 procent van de wereldbevolking. Slechts 2 procent van de vaccins is daar gezet, meldt de Wereldgezondheidsorganisatie.

Volgens AP zijn sommige experts bang dat Afrika de negatieve gevolgen zal ervaren als eind 2022 niet de voorgenomen 60 procent van de bevolking is gevaccineerd. Maar bezorgdheid over de veiligheid van het AstraZeneca-vaccin, dat vaak het meest beschikbaar is als onderdeel van het COVAX-programma, leidt tot extra vertraging.

Wantrouwen over vaccins wordt op grote schaal verspreid op sociale media, deels gedreven door een algemeen gebrek aan vertrouwen in de autoriteiten. Op sites als WhatsApp worden berichten gedeeld dat de vaccins onvruchtbaarheid zouden veroorzaken. Ook is er wantrouwen over de snelheid waarmee de vaccins zijn ontwikkeld.

In een poging het aantal vaccinaties te vergroten, heeft de Malawische regering de regels voor het krijgen van een vaccin versoepeld. Iedereen van 18 jaar en ouder kan nu geprikt worden. Ook Oeganda overweegt dat te gaan doen. Daarnaast wordt gehoopt dat influencers mensen overhalen om zich te melden voor een prik. De Oegandese krant Daily Monitor meldde onlangs dat in juli meer dan 280.000 doses zullen verlopen als het huidige gemiddelde van 6000 toegediende prikken per dag niet verbetert.