Geen groen licht voor Spoetnik in Brazilië • 20.000 vaccins gezet op Sint Maarten

De Braziliaanse geneesmiddelenautoriteit Anvisa heeft zich uitgesproken tegen het importeren van het Russische vaccin Spoetnik. Gouverneurs van deelstaten die zwaar getroffen zijn door het coronavirus, hadden verzocht om met spoed het vaccin goed te keuren en te importeren. Maar het vijfkoppige bestuur van Anvisa oordeelde unaniem dat er "ernstige risico's" zitten aan het vaccin, omdat er te weinig bekend is over de effectiviteit en veiligheid van het middel. Anvisa maakt zich in het bijzonder zorgen over de aanwezigheid van het adenovirus in het Russische vaccin, dat zich volgens de toezichthouder op een gevaarlijke manier zou kunnen reproduceren.

Spoetnik wordt in verschillende landen gebruikt en heeft volgens de Russische ontwikkelaars een effectiviteit van bijna 98 procent, maar ook geneesmiddelenbureau EMA van de Europese Unie heeft het nog niet goedgekeurd, vanwege een gebrek aan betrouwbare informatie over de ontwikkeling en testprocedures tot nu toe.

Brazilië heeft tot nu toe zo'n 27 miljoen inwoners gevaccineerd, ongeveer 13 procent van de bevolking. Het land kende tot nu toe ruim 14 miljoen besmettingen, en er vielen bijna 400.000 doden als gevolg van het coronavirus, vooral in de afgelopen paar maanden.