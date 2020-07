Liverpool-aanvoerder Henderson verkozen tot beste Premier League-speler

Jordan Henderson is door de Engelse sportpers verkozen tot beste speler van dit Premier League-seizoen. De 30-jarige middenvelder van Liverpool ontving meer dan een kwart van de stemmen.

De Liverpool-aanvoerder is dankbaar voor de onderscheiding. "Maar alles wat ik bereikt heb dit seizoen en eigenlijk in mijn hele carrière heb ik niet in mijn eentje bereikt. Ik ben mijn teamgenoten veel dank verschuldigd."

Marcus Rashford (Manchester United), Kevin de Bruyne (Manchester City) en Hendersons ploeggenoten Sadio Mané en Virgil van Dijk eindigden eveneens in de topvijf.

Vorig jaar ging Raheem Sterling met de prijs aan de haal. Eerder deze maand sleepte Vivianne Miedema (Arsenal) bij de vrouwen de trofee in de wacht.