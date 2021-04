Koningsdagpeiling: vertrouwen in koning en draagvlak monarchie staan onder druk

Koning en koningin openen de Koningsspelen in Amersfoort - ANP

Het vertrouwen in koning Willem-Alexander is sinds de ophef over zijn vakantie naar Griekenland licht hersteld, maar nog altijd fors lager dan in voorgaande jaren. Dat blijkt uit de jaarlijkse Koningsdagenquête (.pdf) die bureau Ipsos in opdracht van de NOS heeft uitgevoerd. Het draagvlak voor de monarchie is eveneens significant gekrompen en ook de waardering voor koningin Máxima heeft te lijden gehad onder de slecht getimede uitstap naar de vakantievilla en andere onvrede over het koningshuis. Een tussentijdse peiling die Ipsos in opdracht van Nieuwsuur eind vorig jaar uitvoerde, liet een stevige daling zien in het vertrouwen in de koning, van 76 procent in april 2020 naar 47 procent. Nu is dat vertrouwen gestegen naar 57 procent, maar nog altijd duidelijk lager dan in voorgaande jaren. Een andere opvallende uitkomst van de peiling is dat driekwart van de ondervraagden vindt dat prinses Amalia straks, als ze 18 wordt, een te hoge toelage (1,6 miljoen euro) krijgt.

Voorafgaand aan de reis in de herfstvakantie naar Griekenland, die na alle publieke consternatie werd afgebroken, was er ook ophef over een foto uit de zomervakantie waarop het koninklijk paar stond met een Griekse restauranteigenaar, zonder afstand te houden. In juni was er ophef over de aanschaf van een jacht ter waarde van 2 miljoen euro door de koning. Na de Griekenlandreis hebben koning en koningin in een video spijt betuigd over de gang van zaken. Sindsdien zijn ze nauwelijks in de openbaarheid geweest. Werk- en andere bezoeken vinden grotendeels online plaats.