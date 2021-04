'Legerkamp Myanmar aangevallen door strijdgroep etnische minderheid'

Op video's die aan de Thaise zijde van de Salween-rivier zijn gemaakt, is geweervuur te horen en is het in brand gestoken legerkamp te zien:

Sinds de staatsgreep door het leger in februari, verkeren etnische milities zoals de KNU en het leger op voet van oorlog. Het kamp was al enige tijd omsingeld door strijders van de KNU.

Een Thaise provinciebestuurder in de nabijgelegen stad Mae Hong Son bevestigt de gevechten. "Onze veiligheidstroepen onderzoeken nog wat er precies gebeurd is, maar er is geen reden om aan te nemen dat er ook gevochten is aan de Thaise kant van de grens." De junta in Myanmar heeft nog niet gereageerd.

De KNU zegt het kamp nu in handen te hebben, en onderzoekt hoeveel slachtoffers er zijn gevallen aan beide kanten. Er zou ook op andere plekkenzijn gevochten.

Afspraken met de junta

De buurlanden van Myanmar, verenigd in de organisatie ASEAN, hebben met de militaire leider van Myanmar, generaal Min Aung Hlaing, gepraat over beëindiging van de crisis in het land.

Zo willen ze dat er een einde komt aan het geweld tegen demonstranten en dat er een dialoog op gang komt met etnische en politieke minderheden.

Bij demonstraties tegen de militaire machthebbers zijn de afgelopen maanden naar schatting ten minste 700 mensen gedood. Maandag gingen opnieuw veel jonge tegenstanders van de junta de straat op in Yangon, de grootste stad van het land.