Koolmees ontkent met klem: 'Kamerleden zijn niet actief tegengewerkt'

Minister Koolmees weerspreekt dat de ministerraad bewust kritische Kamerleden heeft tegengewerkt, door informatie achter te houden. In het televisieprogramma Op1 reageerde de demissionair D66-minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid op de openbaar gemaakte ministerraadnotulen over de toeslagenaffaire.

Uit die notulen blijkt dat een aantal ministers kritisch was, vooral over parlementariërs van coalitiepartijen. "De suggestie is nu alsof Kamerleden bewust zijn tegengewerkt. Dat is niet waar", aldus Koolmees. "Ik ben erbij geweest. Dat is gewoon niet waar en daarom ben ik ook best wel geëmotioneerd hierover."

Ergernis over Lodders en Omtzigt

Koolmees zelf, zo blijkt uit die notulen, laat in 2019 in de ministerraad zijn ergernis blijken over het CDA-Kamerlid Omtzigt en VVD-Kamerlid Lodders. Die zouden een "gezamenlijke strijd" voeren tegen D66-staatssecretaris Snel, een partijgenoot van Koolmees.

Koolmees heeft zich ook aan het optreden van de Kamerleden gestoord, maar dat had een andere reden. Het blijven vragen naar allerlei informatie en ook de namen van ambtenaren zou tot grotere problemen bij de Belastingdienst leiden, een belangrijke uitvoeringsorganisatie. "Die ambtenaren verdienen ook bescherming. Die zijn geen schietschijf."

