Republikeinse staten krijgen extra zetels na tienjaarlijkse volkstelling VS

Het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden komt er volgend jaar iets anders uit te zien na een nieuwe tienjaarlijkse volkstelling. Overwegend Republikeinse staten als Texas en Florida krijgen er zetels bij, terwijl Democratische staten als New York en Californië een zetel verliezen.

De samenstelling van het Huis van Afgevaardigden, vergelijkbaar met de Tweede Kamer in Nederland, wordt bepaald op basis van het aantal inwoners per staat. Texas heeft nu bijvoorbeeld 36 afgevaardigden, dat worden er 38. In totaal zijn er 435 zetels te verdelen. Elke tien jaar wordt de zetelverdeling opnieuw berekend, nadat er een volkstelling heeft plaatsgevonden.

Op dit moment hebben de Democraten een kleine meerderheid in het Huis van zes zetels. Met de nieuwe indeling zou die meerderheid verdwijnen: netto krijgen Republikeinse staten er drie zetels bij, Democratische staten verliezen er drie.

Verkiezingen volgend jaar

Of de Democraten hun meerderheid ook echt verliezen, hangt af van de verkiezingen die volgend jaar november gehouden worden: bij deze mid-terms wordt geen nieuwe president gekozen, maar wel een nieuw Huis van Afgevaardigden.

In tegenstelling tot bij de presidentsverkiezingen is er bij de verkiezingen voor het Huis van Afgevaardigden geen winner takes all-systeem, waarbij de hele staat door één partij gewonnen wordt. In elke staat wordt per kiesdistrict één afgevaardigde verkozen. Dat betekent dat een staat met een meerderheid van Republikeinen voor een deel ook Democratische afgevaardigden kan hebben, en andersom.

Uit de volkstelling bleek dat de bevolking van de VS met 7,4 procent gegroeid is naar 331 miljoen inwoners. Dat is de kleinste tienjaarlijkse stijging sinds 1930. De groei was het grootst in Utah, dat er 18 procent meer inwoners bij kreeg. Alleen in West Virginia kromp het aantal inwoners, met 3,2 procent.