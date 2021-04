Leicester doet met zege op Crystal Palace goede zaken voor CL-ticket

Met nog vijf speelrondes te gaan heeft Leicester City nu zeven punten voorsprong op nummer vijf West Ham United, een plaats die goed is voor een plek in de Europa League. De nummers een tot en met vier plaatsen zich voor de groepsfase van de Champions League.

Leicester City heeft een belangrijke overwinning geboekt in de strijd om een Champions League-ticket. Met een prachtig doelpunt zorgde Kelechi Iheanacho ervoor dat zijn ploeg met de drie punten van het veld liep. De wedstrijd tegen Crystal Palace, met de Nederlanders Patrick van Aanholt en Jairo Riedewald in de basis, eindigde in 2-1.

Net als in het eerste duel tussen Leicester en Crystal Palace dit seizoen (1-1), maakte Wilfried Zaha het openingsdoelpunt. De Ivoriaan schoof, na een mooie steekpass van Eberechi Eze, de bal beheerst langs doelman Kasper Schmeichel en maakte zijn tiende doelpunt van het seizoen.

Slechts één keer eerder lukte het Zaha in een seizoen de dubbele cijfers te halen in de Premier League, namelijk in 2018/2019. Toen sloot hij het seizoen af met tien treffers achter zijn naam.

Gelijkmaker

In het restant van de eerste helft kon Leicester niet veel meer uitrichten, maar vlak na rust was het wel raak voor de thuisploeg. Timothy Castagne schoot Leicester op gelijke hoogte. Even later leek Riedewald op weg naar een nieuwe voorsprong voor Crystal Palace, maar hij besloot de bal af te leggen waardoor er nog een Leicester-verdediger tussen kon komen.

Jamie Vardy, die in de eerste helft al twee grote kansen had gekregen, wist twintig minuten voor tijd doelman Vicente Guaita te verschalken, maar de Engelsman deed dat in buitenspelpositie.

Toch gingen de drie punten naar Leicester City, dankzij de in uitstekende vorm verkerende Iheanacho. De 24-jarige Nigeriaan is sinds 3 februari de trefzekerste speler van de Premier League. Sinds die datum scoorde hij tien keer, iets wat geen enkele andere speler in de Engelse competitie hem kan nazeggen.