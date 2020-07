Duitsland herdenkt na 10 jaar slachtoffers Love Parade-drama

In Duitsland wordt stilgestaan bij het Love Parade-drama, tien jaar nadat het dancefestival in Duisburg veranderde in een nachtmerrie. De toegangstunnel naar het festivalterrein kon de 1,4 miljoen bezoekers niet aan. In de paniek die ontstond toen niemand zich meer kon verroeren, vielen tientallen doden en raakten honderden mensen gewond. In de tunnel zijn vandaag kaarsjes aangestoken en ook op sociale media herdenken mensen de gebeurtenis. Ze zijn teleurgesteld dat de rechtszaak tegen de organisatie, de gemeente en de voormalig burgemeester van Duisburg in mei definitief werd geseponeerd. "Een klap in het gezicht van iedereen die gewond is geraakt in het evenement", schrijft Tim Kettenhofen op Instagram.

Op social media wordt het drama herdacht - Tim Kettenhofen

Ook Nederlandse bezoekers herinneren zich de tragische gebeurtenissen nog scherp. De vriendengroep van de 42-jarige Raymond kwam er goed vanaf. Hij ziet nog de snelweg voor zich waar de rij ambulances steeds langer werd. Omdat de organisatie wilde voorkomen dat er paniek zou uitbreken, speelden de dj's op het festivalterrein gewoon door. Raymond herinnert zich dat hij daarom relatief laat doorhad wat er aan de hand was. "Maar toen we bezorgde telefoontjes uit Nederland kregen, begon ik de ernst van de situatie te zien. Als we een trein eerder hadden genomen, hadden mijn vrienden en ik ook op het bewuste moment in de tunnel gestaan." Paniek Het festivalterrein werd aan het eind van de middag afgesloten, omdat het er te vol werd. Toch wilden er nog steeds bezoekers het terrein op. De toegangstunnel waar duizenden bezoekers van de Love Parade in de verdrukking kwamen, werd na het ongeluk de 'dodentunnel' genoemd. Bekijk hier de terugblik.

Terugblik Love Parade Duisburg - NOS