ProRail verwacht vanaf woensdag ontregeld treinverkeer door acties FNV

Leden van vakbond FNV Spoor voeren vanaf woensdag tot en met zaterdag actie om ProRail te dwingen akkoord te gaan met eisen voor een nieuwe cao. De spoorwegbeheerder verwacht dat het treinverkeer door de acties een deel van de dag ontregeld zal zijn.

In tegenstelling tot leden van CNV Vakmensen en VHS Railprofessionals, ging de achterban van FNV Spoor niet akkoord met het eindbod van ProRail voor een nieuwe cao. Daarop stelde de vakbond ProRail een ultimatum, maar het bedrijf ging daar niet op in. Er is onder meer onenigheid over de looptijd van de cao, het percentage loonsverhoging en een regeling over eerder stoppen met werken.

De acties bij posten voor verkeersleiders worden per regio gevoerd. Op woensdag zijn Utrecht, Amsterdam en Alkmaar aan de beurt, een dag daarna Den Haag, Rotterdam, Dordrecht en Roosendaal. Vrijdag wordt actiegevoerd in Eindhoven, Maastricht, Arnhem, Zwolle en Groningen.

Spoor is verweven

De gevolgen zijn echter niet regionaal, zegt ProRail: "Het Nederlandse spoor is zo verweven dat acties op een enkele verkeersleidingpost al grote invloed op het hele land kunnen hebben", aldus een woordvoerder.

Officieel duren de acties van 06.00 uur tot 08.00 uur. Omdat de dienstregeling daarna nog opgestart moet worden, verwacht ProRail echter dat er tot 10.00 uur sprake is van ontregeld treinverkeer.

Op zaterdag 1 mei heeft FNV Spoor een 24-uursactie in het hele land gepland, vanaf 05.00 uur. Dat zou betekenen dat in het hele land een dag lang geen treinen kunnen rijden, zegt ProRail.