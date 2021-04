Nederlander die 37 jaar vastzit in VS: 'Haal me terug'

"Veel tijd heb ik ook niet meer. Laat mij te komen overlijden tussen mijn familieleden", zegt de 76-jarige Singh in een audioboodschap die zijn advocaat, Rachel Imamkhan, liet horen. De gezondheid van Singh is slecht; hij raakte vorig jaar besmet met het coronavirus en kwam aan de beademing te liggen.

De Nederlandse Jaitsen Singh, die al 37 jaar vastzit in de Verenigde Staten, heeft in een kort geding tegen de Nederlandse staat demissionair minister Dekker (Rechtsbescherming) opgeroepen om hem de rest van zijn straf in Nederland te laten uitzitten.

Singh werd in 1986 tot 56 jaar celstraf veroordeeld vanwege het opdrachtgeven voor de moorden op zijn vrouw en dochter. Maar het proces rammelde. Zo bleek later dat de kroongetuige was omgekocht door de aanklager. Singh heeft zijn betrokkenheid altijd ontkend.

Volgens Imamkhan heeft een verzoek tot gratie geen zin. In plaats daarvan dringt ze aan op het opstarten van een Wots-procedure (Wet overdracht tenuitvoerlegging strafvonnissen), om Singh naar Nederland te laten overplaatsen.

Vorig jaar nam de Tweede Kamer al met een ruime meerderheid een motie aan waarin de regering gevraagd werd zich maximaal in te spannen om Singh naar Nederland te laten komen.

'Onvoldoende binding met Nederland'

De landsadvocaat betoogde vandaag dat de in Suriname geboren Singh "onvoldoende binding" met Nederland heeft om teruggehaald te worden. Hij zou vier jaar in Nederland hebben gewoond, en dertien jaar in de Verenigde Staten. De advocaten van Singh werpen tegen dat hij een Nederlands paspoort heeft, en dat Suriname in zijn jeugd deel uitmaakte van het Nederlands koninkrijk.

"Ik ben Nederlands van geboorte. Ik heb altijd Nederlands gesproken, ik denk zelfs in het Nederlands", zegt Singh daar zelf over in de audioboodschap.

De rechtbank doet op 17 mei uitspraak.