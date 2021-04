Beachvolleybalsters Keizer en Meppelink grijpen naast brons in Mexico

Beachvolleybalsters Sanne Keizer en Madelein Meppelink zijn op het World Tour-toernooi van Cancún naast het podium geëindigd. Het duo verloor in de strijd om het brons van het Amerikaanse duo April Ross en Alexandra Klineman: 17-21,17-21.

Keizer en Meppelink, de Europees kampioenen van 2018, kwamen er tegen het koppel uit de Verenigde Staten nauwelijks aan te pas. De Nederlandse vrouwen stonden nimmer op voorsprong.

Zowel Keizer/Meppelink als Ross/Klineman begon de samenwerking in 2018. Het Nederlandse duo was sindsdien goed voor vier World Tour-medailles, maar pakte nog geen goud. De Amerikaanse vrouwen wonnen vier World Tour-toernooien en verloren in 2019 de WK-finale.