Van Super League naar Europa League? Slechte zaken AC Milan (en Juve) in Serie A

Hakan Çalhanoglu baalt in de met 2-0 verloren wedstrijd van AC Milan tegen Lazio. - Pro Shots

Een week geleden dacht Juventus nog een van de blikvangers van de Super League te worden. Dat miljardenproject is inmiddels ten dode opgeschreven, al wil Juventus-voorzitter Andrea Agnelli daar nog niet van weten. Nu moet de grootmacht uit Turijn, de laatste negen jaar kampioen van Italië, zelfs vrezen voor deelname aan de Champions League. Door de 2-0 zege van Napoli op Torino is Juventus namelijk naar de vijfde plaats in de Serie A gezakt. En omdat Lazio later op de avond met liefst 3-0 won van AC Milan, belooft de strijd om de felbegeerde drie plekken achter aanstaand kampioen Internazionale bloedstollend spannend te worden. Met Atalanta Bergamo (68 punten), AC Milan, Napoli, Juventus (alle 66 punten) en Lazio (61 punten, met een wedstrijd minder gespeeld) zijn er namelijk vijf kandidaten voor de drie resterende tickets voor het kampioenenbal.

De stand in de Serie A. - NOS

AC Milan was de revelatie van de eerste seizoenshelft, waarin het slechts vier keer gelijk speelde en geen enkele nederlaag leed. Na de jaarwisseling sloop de klad erin: zo werd woensdag thuis tegen Sassuolo alweer voor de zesde keer verloren (2-1). Ibrahimovic in opspraak, AC Milan afgedroogd In Rome trad Milan aan zonder de gekwetste Zlatan Ibrahimovic, die in opspraak is gekomen vanwege mogelijke belangen bij een gokbedrijf op Malta. Vandaag maakte de UEFA bekend een onderzoek in te stellen naar de belangen van Ibrahimovic, die mogelijk een schorsing boven het hoofd hangt. In zijn plaats begon Mario Mandzukic, die afgelopen zomer afscheid met de titel afscheid nam van Juventus en via een tussenstap in Qatar afgelopen winter opdook bij AC Milan, voor het eerst dit seizoen in de basis. Het was echter niet Mandzukic, die de show stal, maar Joaquín Correa. De Argentijnse spits van Lazio opende na twee minuten al de score, nadat hij Milan-doelman Donnarumma het bos in had gestuurd met een subtiele schijnbeweging.

Doelpuntenmaker Correa (midden) wordt geknuffeld door Immobile, Milinkovic-Savic en Lazzari. - Pro Shots

De 2-0 vlak voor rust werd Lazio nog door de neus geboord door de VAR, die had gezien dat Manuel Lazzari met de punt van zijn schoen buitenspel had gestaan. Na de pauze schudde Correa echter opnieuw een fijne schijnbeweging uit de heupen en maakte koeltjes 2-0. AC Milan wist geen vuist te maken en ontsnapte aanvankelijk nog aan 3-0, toen een stift van Ciro Immobile op de paal belandde. Even later was het wel raak: Immobile schoot de bal hard en droog in de verre hoek.

Napoli heer en meester Napoli was heer en meester in het uitduel met Torino en stond binnen een kwartier al op 2-0. Tiemoué Bakayoko schoot de bal van een meter of twintig fraai in de verre hoek voor de openingstreffer. Victor Osimhen kreeg twee minuten later de tweede treffer op zijn naam, al zat daar wel een flinke dosis geluk bij. De Nigeriaan profiteerde van geklungel van Nicolas N'Koulou op de middenlijn en stormde alleen op het doel van Torino af. Een korte aarzeling was genoeg voor verdediger Bremer om de situatie nog te kunnen redden, maar hij tikte de bal via het been van Osimhen juist in het eigen doel.

Victor Osimhen is blij na zijn treffer tegen Torino. - Pro Shots