Juventus moet vrezen voor mislopen Champions League na zege Napoli

Door de 2-0 zege van Napoli op Torino is Juventus namelijk naar de vijfde plaats in de Serie A gezakt. Alleen de beste vier ploegen van Italië plaatsen zich voor de Champions League.

Een week geleden dacht Juventus nog een van de blikvangers van de Super League te worden. Dat miljardenproject is inmiddels ten dode opgeschreven, al wil Juventus-voorzitter Andrea Agnelli daar nog niet van weten. Nu moet de grootmacht uit Turijn zelfs vrezen voor deelname aan de Champions League.

Een korte aarzeling was genoeg voor verdediger Bremer om de situatie nog te kunnen redden, maar hij tikte de bal via het been van Osimhen juist in het eigen doel.

Victor Osimhen kreeg twee minuten later de tweede treffer op zijn naam, al zat daar wel een flinke dosis geluk bij. De Nigeriaan profiteerde van geklungel van Nicolas N'Koulou op de middenlijn en stormde alleen op het doel van Torino af.

Napoli was heer en meester in de eerste helft in Turijn en stond binnen een kwartier al op 2-0. Tiemoué Bakayoko schoot de bal van een meter of twintig fraai in de verre hoek voor de openingstreffer.

Lorenzo Insigne, die zijn 300ste duel speelde in de Serie A, raakte de paal en ook invallers Dries Mertens en Hirving Lozano wisten ondanks de vele kansen het net niet te vinden.

In de aantrekkelijke tweede helft, waarin de regen met bakken uit de hemel kwam, bleef het ook kansen regenen. Liefst 25 keer nam Napoli het doel van Torino-doelman Salvatore Sirigu onder vuur.

Een handvol kansen liet Napoli daarna onbenut en aan het begin van de tweede helft leek Torino te profiteren via Ansaldi en Sanabria. Na die waarschuwing pikte Napoli de draad weer op.

"Clubs die van plan zijn om in competities te spelen buiten de UEFA en FIFA om zullen het lidmaatschap van ons kampioenschap kwijtraken", zei voorzitter Gabriele Gravina.

Maandag heeft de Italiaanse voetbalbond FICG maatregelen genomen om clubs die in de toekomst willen deelnemen aan een competitie als de Super League uit te sluiten van deelname aan de Serie A.

Spannende slotfase

Door de overwinning komt Napoli met nog vijf duels te spelen op 66 punten, evenveel als Juventus. Bij een gelijke stand in de eindstand van de Serie A geldt eerst het doelsaldo in onderlinge duels en daarna het doelsaldo in alle duels. Beide zijn in het voordeel van Napoli.

Dat de scudetto voor het eerst in negen jaar niet in de schoot van Juventus zal vallen, is al duidelijk. Maar ook het behalen van de Champions League wordt niet eenvoudig, met duels tegen aanstaand kampioen Internazionale en AC Milan nog voor de boeg.

Beslist is de strijd nog allerminst, want ook nummer twee Atalanta Bergamo en nummer drie AC Milan zijn nog binnen schootsafstand. AC Milan speelt vanavond nog in Rome tegen Lazio.

Milan treedt overigens aan zonder de gekwetste Zlatan Ibrahimovic, die in opspraak is gekomen vanwege mogelijke belangen bij een gokbedrijf op Malta. Vandaag maakte de UEFA bekend een onderzoek in te stellen naar de belangen van Ibrahimovic, die mogelijk een schorsing boven het hoofd hangt.