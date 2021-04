Man bezoekt alle 255 filialen McDonald's in Nederland: 'Nog maar twee te gaan'

Het begon als een geintje met vrienden, maar het liep totaal uit de hand. Martin Nijkamp (33) uit Best bezoekt alle 255 McDonald's-restaurants in Nederland. Komende woensdag gaat hij naar de laatste twee vestigingen en dan heeft hij ze allemaal gehad.

Vol trots laat Nijkamp zijn plakboek zien. Van elk bezoek heeft hij het bonnetje bewaard. "Anders telt het natuurlijk niet", zegt hij tegen Omroep Brabant. "Kipnuggets heb ik het vaakst besteld. Ook neem ik vaak een hamburgertje of wat te drinken, maar niet elke keer een heel menu."

Zijn figuur is dan ook nog aardig sportief, met een gewicht van achter in de zeventig kilo. "Vaak deel ik het ook nog eens met mijn maat Koen die bijna altijd meegaat."

Sinds begin 2018 is Nijkamp bezig met zijn missie. "Het begon met wat gekkigheid. Ik wilde met Koen alle vestigingen in Brabant bezoeken. Al snel kwam van het één het ander." Hoeveel hij heeft uitgegeven inmiddels? "Dat is het enige wat ik niet heb bijgehouden en dat is maar goed ook."

Schiphol

De twee laatste vestigingen op zijn lijstje zitten achter de douane op Schiphol. "Ik wilde deze afgelopen zomer bezoeken tijdens mijn vakantie. Dit ging door corona helaas niet door. Ik heb nog overwogen speciaal een vliegticket te kopen en dan de reis te laten zitten. Dat ging me financieel net wat ver."

Nu mag hij komende woensdag van Schiphol en het hoofdkantoor van de hamburgerketen bij uitzondering zonder ticket naar de twee locaties.

Drie extra vestigingen

Eigenlijk heeft Nijkamp al drie vestigingen extra bezocht. Straks komt hij dus uit op een totaal van 258 vestigingen. In Uden en Delft is de McDonald's een paar honderd meter verhuisd. "Daar moest ik dus twee keer naar toe, anders telt het niet", lacht hij. De vestiging in het Groningse Stadskanaal is na een brand tijdelijk gesloten, dus die telt niet meer mee in het aantal officiële vestigingen van de hamburgerketen.

Zijn favoriete locatie? "Ik moet natuurlijk wel Best zeggen, daar kom ik vandaan", zegt Nijkamp. Als het gaat om smaak, heeft hij dan weer weinig voorkeur. "Vrijwel elk restaurant smaakt hetzelfde. Dat hebben ze daar heel goed op peil."