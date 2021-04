Zlatan wacht mogelijk lange schorsing wegens vermeend belang in gokbedrijf

De Europese voetbalbond UEFA heeft een officieel onderzoek ingesteld naar Zlatan Ibrahimovic "wegens een vermeend financieel belang" in gokbedrijf Bethard. De 39-jarige Zweedse sterspeler zou volgens Zweedse media mede-eigenaar zijn van het wedbedrijf.

Bij het op Malta gevestigde Bethard kan gegokt worden op wedstrijden in onder meer de Serie A, de WK-kwalificatiecyclus en de Europa League, competities waarin Ibrahimovic uitkomt met AC Milan en de Zweedse nationale ploeg.

In reglementen van de UEFA en wereldvoetbalbond FIFA staat dat spelers die financiële banden hebben met gokbedrijven in geen geval mogen deelnemen aan competities waarop via dat bedrijf gegokt kan worden.