Ministers verschillende keren kritisch over 'lastige' Kamerleden

Ministers hebben zich in de ministerraad verschillende keren kritisch uitgelaten over Kamerleden die meer informatie wilden over de toeslagenaffaire. Dat blijkt uit een eerste vluchtige lezing van de tientallen pagina's notulen die het kabinet vanavond naar de Tweede Kamer stuurde.

Zo is minister Koolmees van Sociale Zaken (D66) ontstemd over CDA'er Pieter Omtzigt en VVD-Kamerlid Helma Lodders. Die zouden een "gezamenlijke strijd" met de SP voeren tegen toenmalig staatssecretaris Snel, een partijgenoot van Koolmees De rol van de twee coalitiefracties is wat Koolmees betreft "weinig behulpzaam" bij het oplossen van de problemen.

Uit de berichtgeving van RTL Nieuws was vorige week al duidelijk geworden dat CDA-minister Hoekstra zijn partijgenoot Omtzigt had geprobeerd te "sensibiliseren", tot rede te brengen. Uit de vrijgegeven notulen blijkt dat Hoekstra zich ook ergerde aan de suggestie van Omtzigt dat ambtenaren van zijn ministerie van Financiën incompetent waren.

De notulen zijn te lezen op de website van de Rijksoverheid.

De publicatie van de notulen werd afgelopen vrijdag toegezegd door het kabinet na berichtgeving door RTL Nieuws, dat in een reconstructie op basis van bronnen onder meer meldde dat het kabinet bewust informatie over de toeslagenaffaire heeft achtergehouden voor de Tweede Kamer. Ook werd er volgens RTL in de ministerraad geklaagd over kritische Kamerleden, onder wie CDA'er Pieter Omtzigt, die een belangrijke rol speelde in de toeslagenaffaire.

Dat ligt zeer gevoelig, niet alleen omdat de toeslagenaffaire een zeer delicaat onderwerp is waar dit kabinet al over is gevallen. Onlangs leidden opmerkingen van VVD-leider Rutte over Omtzigt in de formatie tot een motie van afkeuring in de Tweede Kamer. Juist vertrouwen en de wens voor "een nieuwe bestuursstijl" staan in de formatie bovendien centraal.

In een begeleidende brief bij de notulen schrijft het kabinet dat de Kamer niet om politieke redenen onvolledig is geïnformeerd. Het kabinet wilde vooral individuele ambtenaren beschermen. Die zouden bij het volledig openbaar worden van alle stukken onderwerp van discussie worden.

Dat de notulen van de ministerraad worden gepubliceerd is hoogst uitzonderlijk. Deze stukken blijven normaal gesproken 25 jaar geheim, al kunnen wetenschappers ze soms al na ongeveer 20 jaar gebruiken voor onderzoek.