Golf van kritiek na satire Duitse acteurs over coronamaatregelen

In de video's worden de coronamaatregelen, de angst voor het virus en de berichtgeving over de crisis in het absurde getrokken en volgens critici belachelijk gemaakt. Babylon Berlin-acteur Volker Bruch roept de regering op de bevolking wat meer angst aan te jagen, omdat hij na anderhalf jaar de angst voor corona dreigt te verliezen, zo zegt hij.

In Duitsland is een felle discussie losgebarsten over de actie #allesdichtmachen van meer dan vijftig bekende acteurs en actrices. Die uiten in satirische filmpjes op sociale media kritiek op de coronamaatregelen van de Duitse regering. De actie krijgt bijval, maar roept ook veel weerstand op, onder anderen bij zorgpersoneel en journalisten. Inmiddels hebben meerdere deelnemers zich alweer teruggetrokken.

Actrice Heike Makatsch (onder meer te zien in Love Actually) doet de deur niet meer open, zegt ze in een video. Ook niet voor DHL of de pizzakoerier, omdat "er daarbuiten egoïsten zijn die zo maar alles open willen gooien".

Een bekende Tatort-acteur, Richy Müller, verschijnt in zijn video met twee plastic zakken. "In deze plastic zak adem ik in en in deze weer uit. Zo kom ik nooit in contact met de buitenlucht en bescherm ik mezelf en anderen."

'Smakeloos, onwetend en gevoelloos'

De campagne is volgens de makers bedoeld om op ironische wijze een debat te openen en "te laten zien dat er naast de mensen die ziek worden van corona, ook het coronabeleid slachtoffers maakt". Maar veel Duitsers zien er de humor niet van in. In talloze commentaren is de conclusie dat de actie de plank misslaat en wordt de acteurs verweten smakeloos, onwetend en gevoelloos te zijn.

Carola Holzner, een arts uit Essen die blogt onder de naam Doc Caro, is een tegenactie begonnen onder de hashtag #allemalneschichtmachen (oftewel: loop allemaal eens een dienst mee). Holzner zegt in een video op Facebook: "Jullie hebben een grens overschreden, en wel de pijngrens van iedereen die zich al een jaar inzet."

Applaus van rechtspopulisten

Applaus krijgen de acteurs en actrices uit de hoek van de rechts-populistische partij Alternative für Deutschland en de Querdenk-beweging, die veel corona-ontkenners en complotdenkers onder de aanhangers heeft. Zij noemen de actie dapper en hopen dat die "veel mensen de ogen opent".

Volgens critici gaan de acteurs mee in het frame van de AfD en anti-coronademonstranten dat er maar één mening is toegestaan is en critici van het beleid niet aan het woord komen. Ook journalisten uiten openlijk hun irritatie. Anchor van het ZDF-nieuws Marietta Slomka reageert - op zender - cynisch dat kritische stemmen in talkshows, kranten en nieuwszenders al een jaar lang te horen zijn, "maar dat schijnt 53 acteurs op een of andere manier te zijn ontgaan".

Oproep tot ontslag

Een lid van de omroepraad van de publieke zender WDR, Garrelt Duin, ging zelfs zo ver dat hij vond dat acteurs die hadden meegedaan aan de actie ontslagen zouden moeten worden, omdat ze zich als "uithangborden van de publieke omroep onmogelijk hebben gemaakt", schreef hij op Twitter. Duin trok zijn commentaar binnen enkele uren weer in, na een storm van kritiek van zowel rechts als links.

De invloedrijke boulevardkrant Bild vraagt zich af of er in Duitsland überhaupt nog wel kritiek geleverd mag worden. Ook de leider van regeringspartij CDU, Armin Laschet, neemt het voor de acteurs op: "Niet te geloven, die oproep om acteurs te ontslaan. Je hoeft het er niet mee eens te zijn, maar je moet deze mening kunnen geven, ook bij de publieke omroep."

Nog maar 34 video's online

Alle ophef is ook de acteurs en actrices niet in de koude kleren gaan zitten. Van de oorspronkelijk 54 video's stonden er gisteren nog maar 34 online. Een aantal acteurs en actrices heeft zich openlijk van de actie gedistantieerd. Ook Tatort-acteur Müller heeft spijt van zijn video, zegt hij tegen de zender N-TV: "Ik heb nooit mensen willen kwetsen of belachelijk willen maken. Ik ben naïef geweest."

Tatort-acteur Jan Josef Liefers verdedigt de actie, al heeft het volgens hem wel "een averechts effect gehad". Alle sympathie voor rechts wijst hij van de hand. "Ik sta aan de kant van diegenen die tussen wal en schip geraakt zijn, die bang en onzeker zijn gemaakt, geïntimideerd en monddood zijn gemaakt."

Ook op de website van de actie is een verklaring verschenen waarin staat dat de groep zich niet in een rechtse hoek wil laten drukken, dat de AfD staat voor alles waar ze tegen zijn, maar ook dat het weghalen van de video's niet geïnterpreteerd moet worden als kritiek op de actie, maar dat "sommigen gewoon geen kracht hadden voor deze shitstorm of hun familie willen beschermen."