Geen Europa Cup voor Landstede Hammers door geldgebrek

Landstede Hammers zal komend seizoen geen Europese wedstrijden spelen. De Zwolse basketbalclub mist naar eigen zeggen de "financiële armslag" en ziet daarom af van inschrijving.

Om het benodigde budget bij elkaar te krijgen om Europa in te kunnen, werden gesprekken gevoerd met sponsoren. Volgens de club toonden de sponsoren grote betrokkenheid, maar door de huidige situatie lukte het niet om door te pakken.

Voorzitter Gerrard Vinke betreurt de Europese afmelding van zijn club. "Het is heel erg jammer, maar alle aandacht vestigt zich nu op de toekomst. We willen onze plaats in de top van het Nederlands basketbal vasthouden, de organisatie versterken en ons voorbereiden op een eventuele BeNeLeague. En natuurlijk gaan we werken aan onze Europese ambities voor de aankomende jaren."

De landskampioen van 2019 eindigde dit jaar als eerste in de competitie, die in maart vroegtijdig werd beëindigd door de coronacrisis. Landstede had daardoor mogen meedoen aan de Champions League.